Vliegramp Ethiopië: voetbalofficial onder doden

De Afrikaanse voetbalbond CAF meldt maandag dat Hussein Swaleh, voormalig algemeen secretaris van de Keniaanse bond, aan boord zat van het toestel van Ethiopian Airlines.

Swaleh was vrijdag als afgevaardigde van de CAF in Egypte aanwezig bij de wedstrijd tussen Ismaily en TP Mazembe in de strijd om de Afrikaanse Champions League en zou zondag terug naar Nairobi vliegen. Het toestel crashte enkele minuten na het vertrek vanuit Addis Abeba.

,,De voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond, Ahmad Ahmad, en de gehele Afrikaanse voetbalfamilie willen steun betuigen aan de familie en dierbaren van Hussein Swaleh'', meldt de CAF in een verklaring.