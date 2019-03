Ronaldo voorspelt 'speciale avond' in Turijn

,,We zijn ervan overtuigd dat we voor ons eigen publiek met een geweldige reactie kunnen komen'', zegt Ronaldo. ,,We willen er een speciale avond van maken, zowel op het veld als op de tribune.''

Op de sociale media telt Juventus met de tekst 'Get ready to comeback' (maak je klaar voor een comeback) al dagenlang af naar de tweede wedstrijd tegen Atlético. De Italiaanse kampioen heeft zelfs een filmpje gemaakt als motivatie voor de supporters. 'We geven nooit op, nooit!', is daarvan de boodschap.

,,Niemand had verwacht dat wij de eerste wedstrijd zouden verliezen. Maar in het voetbal kan alles gebeuren'', zo weet Ronaldo. ,,Dat willen wij dinsdag ook laten zien.''