’Basiskwaliteiten Ødegaard passen bij Ajax’

Martin Ødegaard laat ook tegen Feyenoord zien dat hij toe is aan een stapje hoger, meent rapporteur Edo Ophof. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Martin Ødegaard blinkt dit seizoen bijna wekelijks uit in het shirt van Vitesse. Met tal van hoogstandjes toont de 20-jarige huurling van Real Madrid met regelmaat aan waarom hij het stempel ’toptalent’ draagt. De technisch begaafde middenvelder lijkt dan ook klaar voor een vervolgstap in zijn carrière. „Ondanks zijn jonge leeftijd is hij vooral in aanvallend opzicht een verrijking voor menig team”, aldus Edo Ophof, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.