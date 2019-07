Hoog bezoek voor Leeuwinnen tijdens WK-finale

Zo zullen onder meer koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn in Lyon, maar ook Louis van Gaal en Virgil van Dijk. De KNVB meldt dat behalve bovengenoemd drietal ook minister Bruno Bruins, oud-bondscoach Vera Pauw, schaatsster Ireen Wüst en Foppe de Haan (oud-assistent van bondscoach Sarina Wiegman) zijn uitgenodigd voor de eindstrijd in Lyon.

De verwachting is dat ongeveer 4500 Nederlandse supporters morgen naar Lyon afreizen om De Leeuwinnen een hart onder de riem te steken. De wedstrijd in het Parc Olympique Lyonnais, dat een capaciteit van 60.000 heeft, is volledig uitverkocht.