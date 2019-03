Solari werkt stug door bij Real Madrid

„Het is niet aan mij om te bepalen of dit mijn laatste wedstrijd was. Ik werk gewoon door en voer mijn taken uit”, zei Solari, die eind oktober de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde. De Spaanse topclub heeft een rampzalige week achter de rug. Real Madrid verloor voor eigen publiek twee keer achter elkaar van FC Barcelona, waardoor de ploeg van Solari werd uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi en afhaakte in de titelstrijd. Ajax stootte de titelhouder dinsdag ook uit de Champions League door in Madrid met 4-1 te winnen.

„Het is normaal dat er veel rumoer is rond de club na de week die wij achter de rug hebben”, zei Solari. Technisch directeur Emilio Butragueño ontweek na de zege op Valladolid de vraag of Solari het seizoen mag afmaken. „Ik wil alleen over de wedstrijd praten”, zei hij.