Nuis hangt zijn wereldrecords op

De tweevoudig olympisch kampioen greep op de Utah Olympic Oval twee kansen aan om zijn wisselvallige jaargang alsnog in stijl af te sluiten. Op de 1000 meter ontnam Nuis zaterdagavond met een weergaloze 1.06,18 de Amerikaan Shani Davis zijn tien jaar en twee dagen oude wereldrecord van 1.06,42. Een etmaal later greep hij in 1.40,17 ook de macht op de 1500 meter.

„Als klein jochie droomde ik ervan om snelste man op aarde te zijn. Nu ben ik dat zowel op de 1000 meter als op de 1500 meter. Ik heb er geen woorden voor”, aldus Nuis die in kort tijd dus een tweede bordje met zijn naam erop mocht ophangen op de wand van wereldrecords in de Utah Olympic Oval.