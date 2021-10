Vierde competitiezege op rij voor De Ligt met Juve, zege De Vrij en Dumfries met Inter

Daarmee boekte Juventus, dat de competitie moeizaam was begonnen, de vierde zege op rij. Na overwinningen op Spezia en Sampdoria werd woensdag in de Champions League ook al gewonnen van Chelsea (1-0). Daardoor staat ’Juve’ in het Europese bekertoernooi na twee duels op 6 punten. In de Serie A sloot de ploeg aan bij de subtop met 11 punten uit zeven duels.

Met Matthijs de Ligt in de basis liet Juventus in aanvallend opzicht opnieuw weinig zien. Het gemis van Cristiano Ronaldo doet zich nog steeds voelen. Zeker nu Paulo Dybala en Álvaro Morata ook nog geblesseerd zijn. Torino, dat in punten gelijkstond met de stadgenoot, hield Juventus lang weg van het doel, maar is ook een ploeg die moeilijk scoort.

Locatelli, die eerder een goede kans had gemist, besliste het duel met een afstandsschot.

Manuel Locatelli ontpopt zich vlak voor tijd als matchwinnaar bij Juventus. Ⓒ AFP

De Vrij en Dumfries winnen met Inter bij Sassuolo

Met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis heeft Internazionale weer een overwinning geboekt in de Serie A. De Italiaanse kampioen kwam bij Sassuolo voor rust op achterstand, maar trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe: 1-2. Lautaro Martínez maakte in de 78e minuut uit een strafschop het winnende doelpunt.

Domenico Berardi had Sassuolo in de 22e minuut vanaf 11 meter op voorsprong gezet. Edin Dzeko trok de stand na bijna een uur spelen met zijn zesde competitietreffer gelijk, vlak nadat Dumfries was gewisseld.

Met 17 punten uit zeven duels staat Inter op de tweede plek, achter Napoli dat na zes duels de maximale score van 18 punten heeft. De koploper speelt zondag tegen Fiorentina.

