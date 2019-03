Ramos trekte boetekleed aan na Ajax-debacle

„Als voetballer laat ik het liefst mijn voeten spreken, maar dit seizoen verloopt anders dan normaal”, aldus de 32-jarige aanvoerder van De Koninklijke.

„De afgelopen periode is dramatisch verlopen en ik wil me niet verstoppen. Wij als spelers willen ons niet verstoppen. Wij zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de resultaten. En met name ik, als aanvoerder. Daarom lijkt het met verstandig om enkele prangende vragen de rondzingen persoonlijk te beantwoorden.”

Ramos doelt op het feit dat hij tegen Ajax bewust een schorsing pakte, ruzie schopte met voorzitter Florentino Perez en het later op een training ook nog aan de stok kreeg met teamgenoot Marcelo.

Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos Ⓒ Hollandse Hoogte

Lees hieronder het gehele interview van Ramos met zichzelf:

Was de gele kaart in Amsterdam een foute inschatting?

„Zeer zeker. Het was een grove fout en ik neem voor tweehonderd procent de schuld op me.”

Waarom maak je een documentaire?

„Er waren afspraken gemaakt en ik heb er geen moment aan gedacht dat de wedstrijd zo zou aflopen. Tijdens het duel me Ajax zijn de opnames gedeeltelijk stilgelegd.”

Heb je in de kleedkamer ruzie gemaakt met de voorzitter?

„Wat gebeurt in de kleedkamer, blijft in de kleedkamer en wordt daar ook opgelost. Er zijn wat dat betreft geen problemen. Iedereen heeft hetzelfde belang: Real Madrid.”

Heb je je teamgenoten aangesproken en bekritiseerd?

„We praten altijd met elkaar en proberen elkaar te motiveren. Dat gebeurt altijd op een constructieve manier.”

Heb je een confrontatie gehad met Marcelo?

„Er gebeurt tijdens trainingen van alles. Dat hoort erbij als je onder druk bezig bent. Het was iets dat bijna dagelijks gebeurt. Marcel is als een broer voor me.”

Waarom ben je ondanks je schorsing toch afgereisd voor het uitduel met Valladolid (1-4 zege) van afgelopen weekeinde?

„Ik wilde mijn teamgenoten van dichtbij ondersteunen.”

Wat gaat er gebeuren met de trainer?

„Dat is niet aan ons. Voetballers bemoeien zich niet met dat soort zaken. De spelersgroep heeft veel respect voor de trainer van Real Madrid en steunt hem altijd.”