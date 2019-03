Terugblik GP Australië 2018: lastige dag Verstappen

Even later toen de Nederlander de druk vol op de ketel had bij de Deen ging het andermaal fout in de eerset bocht. Verstappen spinde en zakte van de vierde naar de achtste plaats.

Magnussen leek vervolgens op een topklassering af te stevenen, maar door een foutieve wielwissel bij zijn eerste pitstop, moest hij zijn auto in de 23e van de in totaal 58 ronden aan de kant zetten. Even later overkwam teamgenoot Romain Grosjean precies hetzelfde.

Overzicht van het circuit van Melbourne. Ⓒ F1

De race werd gewonnen door Sebastian Vettel, die vanaf plek drie was gestart. De Duitse Ferrari-coureur dankte zijn zege aan een slimme strategie rond een safety car-situatie. De van pole gestart Lewis Hamilton finishte als tweede, voor Kimi Raikkonen. Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

