Feyenoord moet ’harde kern’ missen tegen Heerenveen

De tuchtcommissie van de KNVB heeft besloten dat dit vak in De Kuip, waar de zogeheten ’harde kern’ zit, leeg moet blijven als straf voor het afsteken van vuurwerk voor en tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV op 2 december (2-1). Feyenoord kreeg ook een boete van 15.000 euro.

De tuchtcommissie volgt het voorbeeld van de aanklager betaald voetbal, die vorige maand een vergelijkbaar schikkingsvoorstel had gedaan aan Feyenoord. De club wees dat echter af. Feyenoord noemde de sanctie ’buitenproportioneel’. Volgens de club is het ’principieel onjuist om alle supporters op een bepaald vak te straffen omdat een klein deel zich niet aan de regels houdt’.

Bij de bepaling van de strafmaat werd meegenomen dat de afgelopen jaren vaker vuurwerk was te zien in De Kuip, iets wat verboden is. Feyenoord kreeg daar al boetes en voorwaardelijke sancties voor. Volgens de tuchtcommissie is het stadium van alleen voorwaardelijke straffen nu gepasseerd.

De seizoenkaarthouders op Vak S mogen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen niet bijwonen. Stadiondirecteur Jan van Merwijk zegt ’moedeloos’ te worden van het groepje supporters dat vuurwerk, fakkels en rookpotten blijft afsteken.

„Als club en stadion doen we er van alles aan om vuurwerk te weren. Helaas lijkt het er vooralsnog op dat het deze groep vooral te doen is om het te verpesten voor de club en de rest van het publiek, in plaats van het daadwerkelijk positief steunen van het team”, aldus Van Merwijk.