Guardiola vindt favorietenrol ’puberend’ City onzin

,,Wij zijn tieners in dit toernooi, zo voelt het voor mij. De Champions League is niet zomaar een competitie, het is een speciale competitie”, zei de Spaanse manager.

City kwam in de Champions League nog nooit verder dan de halve finales. Vorig jaar moest de ploeg van Guardiola in de kwartfinale buigen voor Liverpool. City neemt het nu in de achtste finales op tegen Schalke 04. De Engelse kampioen gaat dinsdag met een voorsprong van 3-2 de thuiswedstrijd in.

„Maar in deze competitie kan in 90 minuten heel veel gebeuren. In de eerste wedstrijd tegen Schalke hadden we geluk. We hadden ook met 3-1 of 4-1 kunnen verliezen. En wie had verwacht wat er vorige week verder allemaal gebeurde?”, doelde hij op de uitschakeling van Real Madrid en PSG door Ajax en Manchester United.