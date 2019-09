RKC-trainer Grim haalt uit naar Van Bommel

Grim vond dat de oefenmeester van PSV zich had misdragen tijdens de wedstrijd in Waalwijk. Al wilde hij aanvankelijk niet ingaan op het hoe en waarom achter zijn mening. „Dat hoef ik niet uit te leggen, dat weet iedereen wel.”

Na aandringen van FOX Sports-verslaggever Hans Kraay Jr. liet Grim toch los wat hem zo dwarszat. „Gewoon doorvragen? Nou, er gebeurden dingen langs zijlijn, waarvan ik dacht: dat hoef je niet te doen.”

Fred Grim dacht er het zijne van. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kraay wist wel waar Grim op doelde. Van Bommel ging langs het veld tekeer nadat een RKC-speler de bal tegen zijn arm had gekregen. De PSV-trainer vroeg nadrukkelijk om een rode kaart. „Ik vond het op dat moment veel te ver weg gaan”, aldus Grim.

„Laat ik naar mezelf kijken: ik denk dat als ik bij een topclub zit dat ik zoiets nooit zou doen. Laat staan, ik doe het bij deze club niet eens. Of het me irriteert? Nou, het is gewoon iets dat steekt.”

