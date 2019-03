Zidane keert per direct terug bij Real

Zidane krijgt een contract dat in de zomer van 2022 afloopt. Hij wordt om 20.00 uur gepresenteerd.

De positie van de Solari was onhoudbaar geworden na een desatreuze periode. In twee weken tijd verspeelde Real alle kansen op een prijs. In de competitie en het Spaanse bekertoernooi kreeg het van aartsrivaal FC Barcelona de genadeklap. Ajax knikkerde de Galacticos na een 1-4 zege in het Bernabeu uit de Champions League. Het betekende het einde van een reeks van drie eindzeges op een rij in het miljoenenbal.

Zidane vertrok eind mei vorig jaar bij Real. De 46-jarige oud-voetballer was erg succesvol. Met Real won hij in 2,5 jaar tijd liefst drie keer de Champions League. Zidane pakte daarnaast met Real een keer de Spaanse titel, twee keer de Europese Supercup, één keer de Spaanse Supercup en won bovendien tweemaal het WK voor clubs. De 46-jarige wereldkampioen van 1998 besloot te vertrekken, omdat hij van mening was dat men in het Bernabeu toe was aan vernieuwing.

Julen Lopetegui volgde Zidane bij Real op, maar de voormalig bondscoach van de Spanjaarden moest eind oktober wegens teleurstellende resultaten alweer vertrekken. Solari begon daarna redelijk voortvarend bij De Koninklijke, maar na de uitschakeling in de Champions League, het Spaanse bekertoernooi en de oplopende achterstand in de competitie op koploper FC Barcelona was het geduld van het bestuur van Real op.