’Zidane keert vandaag nog terug bij Real’

De Fransman vertrok afgelopen zomer bij De Koninklijke en werd opgevolgd door Julen Lopetegui, die na een paar maanden echter alweer op straat. Ook zijn opvolger Santiago Solari kreeg de ploeg niet aan de praat en moet inmiddels - zeker na het Champions League-debacle tegen Ajax- vrezen voor zijn baan.

Zidane was van januari 2016 tot juni 2018 trainer van Real. In 2,5 jaar tijd won hij drie keer de Champions League met de Spaanse topclub. De 46-jarige wereldkampioen van 1998 vertrok, omdat hij van mening was dat men in het Bernabeu toe was vernieuwing.

Solari zou maandagochtend op trainingscompelx Valdebebas al afscheid hebben genomen van de spelersgroep.