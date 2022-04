Premium Het beste van De Telegraaf

Volendam is er weer Wim Jonk maakt belofte waar en brengt ’zijn’ cluppie terug naar de Eredivisie

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

De fans en supporters van FC Volendam zijn door het dolle heen. Ⓒ PROSHOTS

DEN BOSCH - Het is een succesverhaal waar het hart van de voetbalromanticus sneller van gaat kloppen. Drie jaar geleden besloot Wim Jonk de uitdaging aan te gaan om de roemruchte club uit zijn geboortedorp terug te helpen naar de Eredivisie. Vrijdagavond slaagde de oud-topvoetballer in zijn missie door met FC Volendam te winnen bij FC Den Bosch (1-2), waardoor de club na dertien jaar afwezigheid is gepromoveerd naar het hoogste niveau.