Ajax-directeuren Overmars en Van der Sar bedreigd

De drie werden gestalkt en bedreigd door een zaakwaarnemer, zo heeft Ajax maandag bevestigd.

„Het klopt dat er aangifte is gedaan wegens stalking en bedreiging van de directie”, aldus een woordvoerder, die verder nog niet op de zaak wil ingaan.

De vermeende bedreigingen zouden verband houden met het wegsturen van Jong Ajax-speler Mees de Wit afgelopen zomer. De voetballer speelt inmiddels bij Sporting Clube de Portugal.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 30-jarige Stefano van D.. Hij zou het drietal per brief, per mail en ook per app lastig hebben gevallen.

De zaak zou aanvankelijk woensdag dienen, maar is uitgesteld.