Groenewegen sprint in geel naar zege

De 163,5 kilometer lange etappe tussen Les Bréviaires en Bellegarde werd getekend door de wind. Het peloton brak meerdere malen in stukken uiteen. Caleb Ewan, zondag nog tweede, was een van de renners die de slag misten en kwam niet aan sprinten toe.

Groenewegen werd door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma echter perfect ondersteund en reed bijna continu vooraan.

In de laatste tien kilometer werd het toch al uitgedunde peloton andermaal gedecimeerd door de wind. In tegenstelling tot Katusha-sprinter Marcel Kittel, was Groenewegen bij de les, waarna de Amsterdammer op zijn gemakje de spurt kon winnen. Iván García Cortina van Bahrain-Merida werd tweede, Philippe Gilbert van Deceuninck-Quick Step finishte als derde.

Sky-renner Egan Bernal deed goede zaken door in het zevenkoppige groepje met Groenewegen te finishen. De Colombiaanse klimmer, die dit jaar focust op de Giro d’Italia, pakte op die manier wat tijd op zijn concurrenten, onder wie Wilco Kelderman.

De derde etappe leidt het peloton dinsdag over 200 kilometer van Cepoy naar Moulines. Opnieuw lijkt een massasprint de meeste logische afloop.