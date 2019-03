Hamilton verwacht verrassingen

De Britse Mercedes-coureur, die afgelopen seizoen zijn vijfde wereldtitel in de wacht sleepte, rekent op een titelstrijd met Ferrari en Red Bull en vermoedt dat enkele andere teams incidinteel mee kunnen doen om de podiumplaatsen, iets wat de afgelopen jaren amper het geval was.

„Ik weet niet welk team in Australië vierde zal zijn, maar het middenveld zit er een stuk korter op bij dan eerst. Er was een gat van ongeveer een seconde, maar ik denk dat het nu slechts een halve seconde of minder zal zijn.”

Hamilton voelt zich niet bedreigd door de ontwikkelingen. Sterker nog: hij vindt het mooi. „Dat is te gek. Ik kijk er naar uit. Het zou goed kunnen dat Renault en Racing Point (vorig jaar het vierde en het zevende team, red.) ineens een stuk hoger eindigen dan eerst.”

Daniel Ricciardo, die afgelopen winter van Red Bull naar Renault verkaste, is het eens met Hamilton. „Het wordt waarschijnlijk een kwestie van wie het schoonste rondje, met de minste foutjes, rijdt. Dat kan dan zomaar drie plekken schelen in de kwalificatie.”

Het blijft afwachten of de teams uit de middenmoot gedurende het seizoen de ontwikkelingen van de rijke toppers kunnen bijbenen, zo denkt Hamilton.. „Het is de vraag of ze de capaciteit hebben om ons bij te houden. Dat blijft een vraagteken.”

