Puntendeling AZ helpt FC Twente Europa in

Vaclav Cerny zette de thuisploeg na een half uur op voorsprong door van dichtbij hard raak te schieten met links. De Tsjech droeg zijn doelpunt op aan Jody Lukoki, die afgelopen maandag op 29-jarige leeftijd overleed. FC Twente was zijn laatste club. Voor de wedstrijd was er een eerbetoon voor Lukoki, waarbij ook zijn zoontje betrokken was. Het kind van de voormalig aanvaller kwam met de spelers het veld op. Ze plantten allemaal een bloem in een vaas die naast een afbeelding van Lukoki stond.

FC Twente eert Lukoki ook tijdens de wedstrijd Ⓒ Pro Shots

Halverwege de tweede helft maakte de Griek Dimitrios Limnios er 2-0 van. Hij profiteerde van een grote fout in de defensie van FC Groningen, waar Neraysho Kasanwirjo de bal knullig van zijn voet liet springen. Via Kasanwirjo en de lat verdween de bal in het doel achter de kansloze doelman Peter Leeuwenburgh.

In de 80e minuut maakte Limnios zijn tweede van de avond. Hij tikte de bal eenvoudig in het lege doel nadat Ricky van Wolfswinkel de bal breed had gelegd.

FC Twente stroomt in in de derde voorronde van de Conference League.

In extremis deksel op neus AZ

AZ heeft in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht puntenverlies geleden en is daardoor veroordeeld tot de play-offs. In de Galgenwaard gaven de Alkmaarders een 2-0-voorsprong uit handen. De 2-2 van FC Utrecht, van Anastasios Douvikas, viel pas diep in de blessuretijd.

Deceptie bij AZ Ⓒ ANP/HH

Al na een kwartier leidde AZ met 2-0. Bij de 0-1 tikte Vangelis Pavlidis bij de eerste paal raak met links, niet veel later verdubbelde de Griek de voorsprong met een kopbal. Beide keren was Jesper Karlsson de aangever. Pavlidis bracht zijn doelpuntentotaal op zestien.

In de 37e minuut deed de thuisploeg wat terug via Sander van der Streek, die met de buitenkant van zijn voet raak schoot. Het duel werd in de slotfase door scheidsrechter Jochem Kamphuis nog even gestaakt omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Na de hervatting ging het nog mis voor AZ.

FC Utrecht was al verzekerd van deelname aan de play-offs. De club speelde in speciale shirts voor captain Willem Janssen, die na dit seizoen zijn loopbaan beëindigt. Janssen kreeg in de slotfase een publiekswissel en zag zijn ploeg kort na zijn wissel gelijkmaken.