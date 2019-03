Leeuwinnen spelen op WK met ’tulp’

Opvallend is de grafische afbeelding van een tulp op de voorkant van het shirt. Een andere aanpassing betreft de mouw, die iets langer is dan normaal.

Uiteraard prijkt het speciale KNVB-logo met leeuwin in plaats van leeuw op de borst. Het embleem werd in 2017 voorafgaand aan het gewonnen EK in eigen land geintroduceerd.

„Wij zijn superblij met het nieuwe tenue”, aldus sterspeelster Lieke Martens, die enkele maanden na het winnen van de Europese titel tot beste speelster van de wereld werd verkozen.

„Het is stijlvol en heeft een elegante pasvorm. Het is modern maar heeft tegelijkertijd een retro twist. Ik weet bijna zeker dat onze supporters het ook mooi vinden.”

De Leeuwinnen treden op 5 april tijdens de oefenwedstrijd met Mexico in de Gelredome voor het eerst aan in het nieuwe tenue.