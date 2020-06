Black Lives Matter in plaats van spelersnaam op Engelse shirts

Patrick van Aanholt is bereid om te knielen als symbool tegen racisme. Ⓒ Reuters

Het is de bedoeling dat de voetballers in de Premier League volgende week met de tekst ’Black Lives Matter’ in plaats van hun eigen naam op hun shirt gaan spelen. De twintig clubs uit de Premier League hebben dat unaniem besloten, melden diverse Britse media. De spelers moeten nog wel akkoord gaan met het voorstel.