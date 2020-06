Spelers in Engeland willen ’Black Lives Matter’ op rug

ESPN meldt dat de aanvoerders van de twintig clubs het plan hebben aangedragen. Donderdag volgt een overleg tussen clubbestuurders en wordt waarschijnlijk groen licht gegeven.

Mogelijk blijft het niet bij een tekst op achterkant van de shirts. Meerdere spelers zouden van plan zijn om rond de wedstrijden te knielen, om op die manier te benadrukken dat zij tegen racisme zijn.

Patrick van Aanholt

Een van hen is Patrick van Aanholt, die onder contract staat bij Crystal Palace. „Ik ben zeker bereid om te knielen, honderd procent”, aldus de Oranje-international in gesprek met Sky Sports.

„Sommige spelers in Duitsland hebben het gedaan, evenals enkele Premier League-teams tijdens trainingen. Voetbal is een mondiale sport. Als spelers hebben wij een platform en moeten we gezamenlijk een boodschap uitdragen.”

Coronavirus

Eerder dit jaar lieten de Engelse captains ook al van zich horen. Toen het coronavirus wild om zich heen begon te slaan in Europa werd een initiatief gestart om de Britse gezondheidszorg te ondersteunen.