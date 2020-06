Spelers Premier League dragen ’Black Lives Matter’ op shirt in plaats van spelersnaam

„We hebben samen het doel om raciale vooroordelen uit te roeien waar het ook kan en een samenleving met respect en gelijke kansen voor iedereen tot stand te brengen, ongeacht kleur of geloofsovertuiging. Dit symbool is een teken van eenheid voor alle spelers, alle stafleden, alle clubs, alle wedstrijdofficials en de Premier League”, meldt de competitie in een verklaring.

Normaal gesproken staat de achternaam van de speler op de achterkant van het shirt, al kiezen sommigen (zoals Virgil van Dijk) voor hun voornaam. Bij de hervatting van de Engelse competitie moet daar Black Lives Matters komen te staan. Een logo van de BLM-beweging krijgt tot het einde van het seizoen een plekje op de voorkant van de shirts.

Op de voetbalshirts komt ook een hartje te staan, als steunbetuiging aan het zorgpersoneel van de nationale gezondheidszorg (NHS). Voorafgaand aan alle wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan iedereen die is overleden aan het coronavirus. Na een onderbreking van ruim drie maanden gaat de Premier League vanaf woensdag weer verder.

Daarnaast is het de spelers toegestaan te knielen, voor of tijdens de wedstrijd.

Patrick van Aanholt

Mogelijk blijft het niet bij de statements op de shirts. Meerdere spelers zouden van plan zijn om rond de wedstrijden te knielen, om op die manier te benadrukken dat zij tegen racisme zijn.

Een van hen is Patrick van Aanholt, die onder contract staat bij Crystal Palace. „Ik ben zeker bereid om te knielen, honderd procent”, aldus de Oranje-international in gesprek met Sky Sports.

„Sommige spelers in Duitsland hebben het gedaan, evenals enkele Premier League-teams tijdens trainingen. Voetbal is een mondiale sport. Als spelers hebben wij een platform en moeten we gezamenlijk een boodschap uitdragen.”