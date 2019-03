Verstappen: ’Ik ga makkelijker met alles om’

Verstappen en zijn collega’s worden woensdag in de binnenstad van Melbourne voorgesteld aan het publiek. Aan de andere tijdzone heeft hij al flink kunnen wennen, nadat hij vorige week op donderdagavond al het vliegtuig pakte richting Japan voor een zogeheten showrun in metropool Tokio. Een logisch abc’tje als partner van de nieuwe motorleverancier Honda.

Ervaring

Verstappen (21) merkt dat hij meer geroutineerd toewerkt naar zijn vijfde seizoen als coureur in de koningsklasse van de autosport. „Ik werk over het algemeen redelijk relaxed toe naar de eerste race. Door de jaren heen ga ik makkelijker met alles om. Dat heeft zeker met ervaring te maken”, stelt hij, nadat hij eerder in De Telegraaf al aangaf dat hij geen rookie, geen talent, meer is.

Hij verlangt naar een constant seizoen. Van zichzelf, en natuurlijk ook van zijn Red Bull-bolide. „Honda heeft in de winter heel grote stappen gemaakt. Dat is wel duidelijk. Voor het team en dus ook voor mij is dit een belangrijke stap in onze carrière”, aldus Verstappen, die tijdens de testdagen in Barcelona persoonlijk geen centje pijn kende. Door een zware crash van zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly liep hij door een beschadigde RB15 op de laatste dag wel flink wat vlieguren mis.

Bekijk hieronder De Opwarmronde, waarin presentator Pim Sedee met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde en verslaggever Erik van Haren vooruitblikt op het nieuwe seizoen, dat komend weekeinde begint met de GP van Australië.

Verhoudingen

De testdagen hebben slechts een kleine indicatie gegeven wat de onderlinge verhoudingen betreft. Verstappen is positief gestemd. Toch probeert hij de verwachtingen nog enigszins te temperen. In Melbourne zal er veel meer duidelijk worden. Alhoewel Verstappen ook komend weekeinde nog geen definitieve conclusies zal trekken. „Of we mee kunnen doen om de wereldtitel weet ik nog niet en in Melbourne ook nog niet. En daarna ook niet. Als je de auto niet doorontwikkelt kan je aan het begin van het seizoen nog zo goed zijn, maar het gaat erom dat je dat het hele jaar blijft.”

Verstappen vervolgt: „Ja, dat zit bij Red Bull meestal wel goed, maar het moet nog wel even gebeuren. De jongens bij Red Bull en Honda moeten natuurlijk ook wel gas blijven geven. Melbourne zegt niet alles over de rest van het seizoen. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld het verschil tussen Mercedes en Ferrari ook wat groter worden tijdens het seizoen.”

Max Verstappen in zijn RB15. Ⓒ AFP

Verwachtingen

Verstappen heeft zich er al op ingesteld dat hij woensdag tijdens de presentatie op Federation Square en een dag later bij de perspraatjes op het circuit veel vragen krijgt over zijn verwachtingen. „Ja, die donderdagen zijn altijd erg leuk”, lacht hij met gevoel voor sarcasme.

„Als ik het allemaal al zou weten vooraf, had ik nog wel meer wedstrijden gewonnen dan nu. Ik krijg vaak vragen waar ik helemaal geen antwoord op kan geven. Gedurende een weekeinde kan er nog zoveel veranderen en laat ik het allemaal op me afkomen. Ik ben vooral blij dat we nu echt kunnen beginnen.”