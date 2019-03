Herlings: ’Door de wereldtitel kan nu al een streep’

Dat zei hij tegen de NOS nadat hij op controle was geweest in het ziekenhuis. Mogelijk kan hij pas in mei bij de Grand Prix van Lombardije zijn rentree maken. „Door de titel kan een kruis. Het is lastig om te accepteren dat ik dan alleen maar meedoe voor dagsuccessen en het zal moeilijk worden om me te motiveren voor races zonder hoofddoel.”

Herlings veroverde vorig jaar met grote overmacht de wereldtitel in de MXGP, de belangrijkste klasse in de motorcross. Hij schreef liefst achttien grands prix op zijn naam. In januari brak hij zijn voet door een valpartij tijdens een training.

„Het was echt lelijk gebroken. Zo erg dat het maar de vraag was of het wel helemaal goed ging komen”, lichtte Herlings toe. „Voor mij is het nu dus het belangrijkste dat het allemaal goed herstelt, want ik wil mijn voet nog langer gebruiken.”