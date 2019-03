Officieel: Formule 1-coureurs krijgen ’bonuspunt’ voor snelste ronde

Dat is maandagavond officieel bekend gemaakt. Vorige week zong al rond dat deze regel aanstaande was, en zes dagen voor de eerste race van het seizoen in Australië is die dan ook definitief bekrachtigd.

Voorwaarde is wel dat de coureur met de snelste ronde bij de eerste tien van de dag zit. Is een coureur elfde of lager geëindigd, dan wordt het punt niet toegekend.