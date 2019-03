Ranieri fleurt Roma-rentree op met benauwde zege

In eigen stadion wonnen de Romeinen met 2-1 van de laagvlieger, waardoor het de achterstand op nummer 4 Internazionale weer terugbracht tot drie punten. De eerste vier in Italië plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

El Shaarawy

AS Roma, waar Justin Kluivert in de basis begon, stond binnen tien minuten op voorsprong via een prachtige goal van Stephan El Shaarawy. De aanvaller schoot van buiten het strafschopgebied raak in de verre hoek. Een eigen doelpunt van Juan Jesus deed de voorsprong echter na drie minuten alweer verdampen. Patrick Schick zorgde er na ruim een half uur voor dat de Romeinen toch met een voorsprong de rust in gingen.

Tien minuten voor tijd werd Roma flink benadeeld door scheidsrechter Fabio Maresca, die aanvoerder Alessandro Florenzi voor een onschuldige botsing met zijn tweede gele kaart van het veld stuurde. Rick Karsdorp werd door Ranieri direct het veld ingebracht - hij verving Kluivert - maar vijf minuten voor het laatste fluitsignaal leek Roma alsnog de voorsprong te verspelen.

Videoscheids

Rade Krunic schoot van afstand raak, maar na interventie van de videoscheidsrechter werd de goal wegens een vooraf gegane handsbal geannuleerd. In het restant van de wedstrijd hield Roma de voorsprong met hangen en wurgen vast.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A