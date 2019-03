Haller en De Guzman belangrijk voor winnend Frankfurt

De voormalig aanvaller van FC Utrecht scoorde tweemaal in het duel dat Frankfurt met 3-0 won. Gonçalo Paciência maakte de openingstreffer op aangeven van Jonathan de Guzman.

Fortuna Düsseldorf is dit seizoen voorlopig de favoriete tegenstander van Eintracht Frankfurt, want het eerste duel tussen beide clubs eindigde ook al in een ruime zege (7-1) voor Eintracht. Jetro Willems mocht pas diep in blessuretijd invallen bij de winnende ploeg, die naar de vijfde plaats in de Bundesliga klom.

