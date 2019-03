Björn Kuipers: ’De VAR moet minder snel ingrijpen’

Björn Kuipers is een voorstander van de VAR, maar wil dat deze zich alleen op cruciale momenten laat gelden. Ⓒ Pro Shots

ZEIST - Björn Kuipers (45), die vanavond met Juventus-Atletico Madrid de meest beladen Champions League-ontmoeting in de achtste finale leidt, houdt een vurig pleidooi voor minder snel ingrijpen van de Video Assistant Referee in de Eredivisie. „We moeten dat alleen doen als de hele wereld vindt dat dit moet, als er geen enkele twijfel is. Bij de 70-, 80- of zelfs 90-procent-gevalletjes: doorvoetballen! Het zou het draagvlak voor de VAR in Nederland vele malen vergroten”, aldus het uithangbord van de KNVB.