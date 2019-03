Kuipers stoorde zich niet aan oponthoud bij Ajax

„Naar het moment voor de 0-3, met de bal wel of niet over de lijn, is een paar minuten gekeken. Het was een ’feit’ en geen ’interpretatie’. Felix Brych hoefde daarom ook niet naar de zijkant te komen, want de mannen in de VAR-ruimte konden de situatie veel beter beoordelen dan hij met veel adrenaline in zijn lijf. Waarom mag dit zo lang duren? Omdat de 0-3 wel of niet cruciaal is voor de hele dubbele ontmoeting Ajax-Real”, zegt Kuipers.

Vervelend

„Dat het lang duurt, is vervelend voor de mensen in het stadion. Maar het was nog veel vervelender geweest als de verkeerde beslissing was genomen. Stel je voor dat je na drie minuten wél het juiste camerastandpunt had gevonden. Dan had je als VAR gehoopt dat je iets meer tijd had gehad en verder had kunnen zoeken.”

