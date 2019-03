Nederlandse inbreng in kraker Juve-Atletico: ’Al dagenlang spanning’

De verwachting was dat na twee Europa League-finales, één eindstrijd van de Champions League, het WK in 2014 en de EK’s van 2012 en 2016 het wereldkampioenschap van 2018 het eindstation zou zijn van Nederlands beste scheidsrechter. Maar de UEFA kan en wil nog niet zonder Kuipers, die op nog een toernooi hoopt.

„Het EK van 2020 is het doel. Dat is ook hetgeen min of meer gevraagd is door Roberto Rosetti (de scheidsrechtersbaas van de UEFA, red.). Als ik gezond en fit blijf en ik het allemaal nog kan, dan is dat echt wel het laatste toernooi dat ik ga doen. Wellicht dat ik dan wel doorga in Nederland, want ik vind het fluiten nog ontzettend leuk. Van mijn hobby heb ik mijn werk kunnen maken. De basis van succes is dingen met plezier en passie doen. Alle twee die elementen zijn nog ruimschoots aanwezig”, aldus Kuipers.

Focus

„Sinds FC Utrecht-FC Groningen van vrijdag heb ik al gezonde spanning. Na dat duel ging de volledige focus op Juventus-Atletico Madrid.”

