Wilco Kelderman is niet gek te krijgen in barre Parijs-Nice

Wilco Kelderman vormt een lichtpunt voor Team Sunweb in Parijs-Nice. Hoewel hij kampt met een ribblessure heeft hij zijn zinnen gezet op de tijdrit van donderdag. Ⓒ Getty Images

BELLEGARDE - Zijn nasale uitspraak verklapt dat er sprake is van een lichte verkoudheid. Wilco Kelderman voelt even aan zijn ribben, ten teken dat de naweeën van zijn val in de UAE-Tour nog altijd aanwezig zijn. De 27-jarige kopman van Team Sunweb zag tijdens de ouverture van deze Parijs-Nice ploegmakkers Michael Matthews en Martijn Tusveld in het ziekenhuis belanden. Het zit allemaal even niet mee, dus worden de goede dingen gekoesterd.