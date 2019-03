Tranen bij trotse vader: ’Van Persie gaf Jason de dag van zijn leven’

De beelden zijn de wereld over gegaan. „Ik wist helemaal niet dat hij met Robin mee het veld op zou komen. Dat zag ik pas toen ze uit de tunnel kwamen”, zegt Rob, die in Arnhem woont maar in Rotterdam-Zuid is geboren en zelf een heel leven Feyenoord-supporter is.

Berichten van halve wereld

Rob had thuis de wedstrijd opgenomen, voor het geval Jason als mascotte ergens een seconde in beeld zou komen. „Nou, ik hoefde niet te wachten totdat ik thuis kwam. De halve wereld begon me berichten te sturen. De foto’s en het filmpje van Jason waren prachtig.”

Jason, de oudste van twee leuke zoontjes, is een jongetje met een beperking. Hij was voor het eerst van zijn leven in een voetbalstadion. Eerder was dat nog te spannend voor hem. Vader Rob: „Je weet niet hoe hij reageert. Maar Robin deed het fantastisch. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.”

Relaxter mee omgaan

De voetballer zelf genoot ook van het moment. „Een lief mannetje. Ik vroeg aan hem of hij mij een hand wilde geven of dat ik hem moest dragen”, zegt Van Persie. „Hij keek me aan en wees alleen naar mijn nek. Toen wist ik dat hij op mijn schouders wilde zitten. Prachtig toch? Wij kunnen als voetballers allemaal best een beetje relaxter met deze kids omgaan, vind ik.”

De vader van Jason is nog steeds onder de indruk. Alle verzoeken van tv-stations vond hij gisteren een beetje te veel voor zijn zoontje. „Maar Robin gaf Jason de dag van zijn leven. Dat mag in de krant...”

