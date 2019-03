Tadic lacht na ’Zidane-effect’: ’Dat dit er zelfs bij komt...’

„Ik was vooral blij dat we wonnen en de kwartfinale van de Champions League haalden. En wat daar dan bij komt …”, lacht hij. „Ik heb al vaker gezegd dat ik Zidane de beste speler van de wereld vond. Hij was mijn idool”, vertelt Tadic. „En als coach van Real Madrid heeft hij het met drie gewonnen Champions Leagues op rij natuurlijk ook geweldig gedaan.”

Geen toeval

Dat hij in Bernabéu vorige week de klassieke Zidane-beweging – een pirouette met zijn voet op de bal – maakte, is volgens de Serviër geen toeval. „Als jonge speler oefen je trucs van je idolen. En dat deed ik ook. Het belangrijkste tijdens Real Madrid-Ajax was dat de passeerbeweging functioneel was. Hoe ouder je wordt, des te meer waarde je daaraan hecht. Vroeger deed ik ook trucjes zonder betekenis.”

Dat Zidane de geplaagde coach Santiago Solari zou opvolgen, wist Tadic niet, want ook de namen van José Mourinho en Clarence Seedorf werden genoemd. Dat Solari na de 1-4 voor zijn baan moest vrezen, vermoedde hij wel. „We ontnamen Real Madrid de laatste kans op een prijs, nadat in dezelfde week de Copa del Rey en het kampioenschap waren verspeeld.”

