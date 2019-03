Kuipers blikt terug: ’Dat is mijn grootste teleurstelling’

„De twee mooiste wedstrijden zijn de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid en de eindstrijd van de Confederations Cup tussen Brazilië en Spanje, in Brazilië”, aldus de arbiter.

Björn Kuipers is niet onder de indruk van Sergio Ramos en Luka Modric tijdens de Champions League-finale van 2014. Ⓒ Pro Shots

WK

„Maar het leiden van het duel om de Europese Supercup, het moment dat je hoort dat je naar het WK in Brazilië mag, het optreden daar, mijn tweede, onverwachte Europa League-finale en vierde man bij de WK-finale van 2018 mogen zijn, waren óók hoogtepunten. Net als de derde KNVB-bekerfinale mogen fluiten, vorig seizoen.”

Teleurstelling

Dat Kuipers de WK-finale in 2018 misliep, omdat het volgens wereldvoetbalbond FIFA nu de beurt was aan een scheidsrechter van een ander continent, kwam hard aan. „Dat is mijn grootste teleurstelling, ja. Maar een ander dieptepunt was Chelsea-Paris Saint-Germain, in 2015 met de rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic. Dat was een heel slechte wedstrijd van ons.”

