Marokkaanse bond volgt Ihattaren op de voet

De zeventienjarige middenvelder staat op de radar in Rabat bevestigt Mark Wotte, die bondscoach is van het Marokkaanse olympisch elftal. „Dat is een heel interessante speler. Wij volgen hem al een paar jaar. Ik heb bondscoach Hervé Renard ingelicht over het debuut en de basisplaats van Ihattaren bij PSV. Zijn reactie was: ’Het is een fantastisch talent en hij zou zeer welkom zijn, maar het gaat niet eenvoudig worden’.”

Keuze

Wotte geeft aan dat de Marokkaanse bond continu bezig is met het scouten en benaderen van talentvolle Marokkaanse voetballers in Europa. „In Nederland hebben we een scout, Marc van Hooff, die alle talenten in beeld heeft en contacten onderhoudt met de spelers en hun familie. In het geval van Ihattaren is het laatste wat ik ervan gehoord heb dat hij heeft aangegeven bij de Nederlandse jeugdploegen te willen blijven en nu geen definitieve beslissing te willen nemen. Als een speler of iemand uit zijn omgeving zoiets aangeeft, gaan we hem niet elke dag bellen. Uiteindelijk moeten jongens er klaar voor zijn om zelf een beslissing te nemen. Totdat we daarover een signaal krijgen, laten we hen met rust.”

"’Fantastisch talent, dat zeer welkom is’"

De afgelopen jaren hebben de keuzes die Marokkaans-Nederlandse voetballers maakten voor De Leeuwen van de Atlas danwel Oranje het nodige stof doen opwaaien. Recent kozen Hakim Ziyech (Ajax), Sofyan Amrabat (Club Brugge), Noussair Mazraoui (Ajax) en Oussama Idrissi (AZ) allemaal ervoor om voor Marokko te voetballen.

Bekijk ook: Idrissi direct in definitieve selectie Marokko

Oranje

Anwar El Ghazi was in 2015 de laatste van zes (deels) Marokkaanse profs die voor Oranje kozen. „De afgelopen jaren heeft inderdaad een aantal jongens de keuze voor Marokko gemaakt, maar elk geval is verschillend”, aldus Wotte.

„Amrabat en Mazraoui zaten bijvoorbeeld al bij Marokkaanse jeugdploegen en dan is de stap om definitief voor Marokko te kiezen kleiner voor een speler. Het is niet zo dat we alleen maar succes hebben geboekt. Er zijn ook spelers die een andere keuze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Abdelhak Nouri en Bilal Ould-Chikh hebben dat gedaan in het verleden. Uiteindelijk gaat het erom dat een speler zelf zijn keuze maakt.”