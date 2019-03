Video: Gigantische blunder Benfica-doelman

De Griekse doelman - geboren in Duitsland - heeft dit seizoen bij Benfica bewezen een goede keeper te zijn. Bij de Champions League-duels met Ajax was hij ook vaak een sta in de weg voor de Amsterdammers. Echter ging Vlachomidas, tijdens de thuiswedstrijd tegen Belenenses van maandagavond, opzienbarend in de fout.

Door de blunder van de doelman speelde Benfica uiteindelijk met 2-2 gelijk, waardoor het hele dure punten verspeelde in de strijd om het Portugese kampioenschap. Daarin staat het nu gezamenlijk bovenaan met aartsrivaal FC Porto.

