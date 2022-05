Premium Het beste van De Telegraaf

Ook goud voor Michael Korrel na slopende finale Jur Spijkers geeft met Europese titel duidelijk signaal af aan Roy Meyer

Door Nick Tol

Jur Spijkers. Ⓒ ANP / EPA

AMSTERDAM - Jur Spijkers stond jarenlang in de schaduw van bekende judoka’s als Henk Grol en Roy Meyer. „Maar vanaf nu is het Jur-tijd”, verzekert de 25-jarige zwaargewicht met Brabantse tongval, nadat hij in Sofia zijn eerste Europese titel heeft veroverd. Grol zette vorige zomer een punt achter zijn carrière, waardoor Spijkers alleen nog met de vijf jaar oudere Meyer (brons op EK) is verwikkeld in een concurrentiestrijd op weg naar de Olympische Spelen van Parijs (2024). In hoeverre ziet hij het winnen van deze uitzonderlijke gouden plak in Bulgarije als een eerste mentale tik?