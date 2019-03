Reiziger: ’De laatste stap maken ze niet in Jong Ajax’

Vorig seizoen werd Jong Ajax kampioen in de Jupiler League (nu: Keuken Kampioen Divisie). Een kers op de taart voor de succesvolle jeugdopleiding van Ajax.

Dit seizoen gaat het een stuk minder. De beloftes van de Amsterdammers staan 21 punten achter op koploper FC Twente en maken geen aanspraak op titelprolongatie. Maandagavond liep Jong Ajax opnieuw een tik op tegen de leeftijdsgenoten van AZ. „Ook vanuit de opleiding moet je zo’n wedstrijd winnend afsluiten”, zegt Reiziger tegen Fox Sports na de 1-1 tegen Jong AZ.

Opleiden

„Hoe kunnen we elkaar sterker maken, hoe pas ik mijn kwaliteit op de juiste manier toe, dat hoort allemaal bij opleiden”, weet Reiziger, die zelf de volledige jeugdopleiding van Ajax doorliep. „In de eindfase kiezen we soms te veel voor onszelf. Terwijl we op dat moment juist rustig moeten blijven. Dat is jammer.”

Laatste stap

De oud-international van Oranje weet dat het voor jeugdspelers steeds moeilijker wordt om door te breken. „Deze jongens moeten naar het eerste toe en daar komen ze ook”, zegt de trainer over zijn pupillen. „We leiden tot een bepaalde hoogte op. Ze moeten alleen zelf de laatste stap maken in één, niet in Jong.”