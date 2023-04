Matthijs de Ligt knalt Bayern schitterend naar zege op Freiburg

In de eerste helft waren er al veel kansen voor zowel de thuis- als uitploeg. Zo wipte Sadio Mané een grote kans net naast, terwijl voor de gastheren Ritsu Doan de paal raakte. Kort na rust werd de score geopend door De Ligt, die met rechts vernietigend uithaalde en Mark Flekken het nakijken gaf.

Onder anderen Leroy Sané had de wedstrijd definitief kunnen beslissen in het voordeel van Bayern. Ryan Gravenberch mocht het laatste kwartier meedoen en kreeg nog een aardige kans op de 2-0, terwijl Serge Gnabry in de slotfase nog de paal raakte.

De Zuid-Duitsers blijven zodoende koploper met twee punten voorsprong op Borussia Dortmund. Dortmund won op zijn beurt met 2-1 thuis van nummer drie Union Berlin. Donyell Malen maakte de 1-0. De voormalig aanvaller van PSV, die in de basis stond, tikte de bal binnen na een voorzet van Raphaël Guerreiro.

In de 61e minuut werd het gelijk. Kevin Behrens scoorde na voorbereidend werk van Sheraldo Becker, voormalig speler van onder meer ADO Den Haag. Ongeveer 10 minuten voor tijd zette Youssoufa Moukoko Dortmund opnieuw op voorsprong.

Danilho Doekhi (ex-Vitesse) en Becker waren basisspelers bij Union.