Andy Murray naar ABN Amro-toernooi

Andy Murray, drievoudig grandslamwinnaar, krijgt een wildcard. De 33-jarige Brit won het toernooi in 2009. Door een ernstige heupblessure is de voormalig nummer een van de wereld teruggezakt ver teruggezakt op de ATP-ranglijst.

"Voorlopig staan de Nederlanders ingedeeld voor de kwalificaties"

Ook Alexander Zverev heeft toegezegd mee te doen in Ahoy. Door de toezegging van de Duitser doen er, als niemand zich afmeldt, zes toptienspelers mee in Rotterdam. „Het beste toernooi dat we ooit hebben gehad. Dat kunnen we nu wel zeggen”, sprak toernooidirecteur Krajicek.

Dat Murray de laatste reguliere wildcard in ontvangst neemt, gaat ten koste van de Nederlandse tennissers; Krajicek mocht drie reguliere wildcards vergeven en deed eerder al de Italiaan Jannik Sinner en Kei Nishikori uit Japan een toezegging.

„Voorlopig staan de Nederlanders ingedeeld voor de kwalificaties”, aldus Krajicek. „Maar er zijn mogelijkheden dat er misschien een wildcard vrijkomt, door bijvoorbeeld afzeggingen. Daardoor zou Sinner rechtstreeks worden toegelaten en kan zijn wildcard worden vergeven aan een Nederlander. En die zou dan hoogstwaarschijnlijk naar Botic van de Zandschulp gaan.”

Op dit moment is geen enkele Nederlander toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Spanjaard Rafael Nadal, de nummer 2 van de wereld, voert de plaatsingslijst aan in Ahoy.

Het ABN Amro-toernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 7 maart. Door de coronacrisis is publiek deze keer niet welkom in Ahoy.