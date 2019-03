’Ajax verkoopt topspelers te makkelijk’

Abonneer je hier op de voetbalpodcast.

Er wordt natuurlijk extra aandacht besteed aan het inhaalduel tussen Ajax en PEC Zwolle. De ploeg van Erik ten Hag kan woensdagavond het gat met koploper PSV weer verkleinen tot twee punten. Er moet dan wel worden gewonnen.

Verder praten Driessen en Verweij in de voetbalpodcast over mogelijke transfers bij Ajax, het prijskaartje van Steven Bergwijn dat de komende periode kan oplopen, Jaap Stam in relatie tot Feyenoord en tot slot over de toekomst van Memphis Depay, die het deze week in de Champions League met Olympique Lyon opneemt tegen FC Barcelona.