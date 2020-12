Culinaire hoogstandjes chef-kok Michael van Gerwen

Michael van Gerwen trakteert zijn collega-darters Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode op eerste kerstdag op een heerlijk etentje. Wie van de drie gaat er straks met de titel aan de haal in Alexandra Palace?

AMSTERDAM - Op Eerste Kerstdag zaten ze samen op een hotelkamer van het Hilton Hotel in Londen aan de grill. Opgesloten in de semi-bubbel van het WK darts verorberde het drietal Nederlanders het hoofdgerecht. In het spoor van hun chef-kok Michael van Gerwen sloten ook Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode zich vervolgens aan bij de laatste zestien van het wereldkampioenschap. Dat smaakt naar meer. Wie eist in Alexandra Palace straks het toetje voor zich op?