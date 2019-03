Iran laat vrouwen toe bij gewichtheffen

De primeur is bij de Aziatische kampioenschappen in Ningbo in China, van 18 tot 28 april. „Zes tot acht vrouwen zullen in verscheidene gewichtsklassen deelnemen”, aldus Moradi tegen de Iraanse zender Varzesh.

Volgens de voorzitter kunnen de gewichthefsters zich bij dat toernooi direct kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Iraanse deelneemsters moeten volgens islamitische voorschriften wel een hoofddoek en een soort gewaad dragen, zodat het haar en lichaamsvormen niet zichtbaar zijn.

Naast worstelen en taekwondo was Iran in het verleden bij het gewichtheffen behoorlijk succesvol. Het ministerie van Sport van Iran denkt dat het halen van medailles bij de Spelen realistisch is.