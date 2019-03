Video: Beckham gigantisch in de maling genomen

Corden had samen met LA Galaxy namelijk een ingewikkeld plannetje bedacht om ’Becks’ eens goed in de maling te nemen, door een standbeeld te maken van Beckham die in niets op hem lijkt en allerlei afwijkingen heeft. Zo heeft deze Beckham drie tanden en een veel te dik achterwerk.

Bovendien werkten de ingehuurde ’fans’, die de Britse ex-voetballer mateloos irriteerden, ook niet echt mee. Als de voorzitter van Galaxy vervolgens ook nog eens ’verkeerde hoogtepunten’ uit de Amerikaanse carrière van Beckham op een scherm deelt, lijkt hij het al aardig zat te worden.

Achterwerk

Als hierna vervolgens het beeld onthuld wordt, weet Beckham niet waar hij moet kijken. „Het is wel een beetje anders als dat toen de schets zag eerder”, aldus Beckham tegen de ’ontwerper’. „Ik bedoel, kijk naar mijn kin. Het enige dat goed is, is mijn haar. Dan houdt het wel zo’n beetje op.”

Ook het achterwerk van ’Golden Balls’ komt ter sprake. „Kijk dan, zo ziet mijn kont er niet uit hoor. Ik zie niet in hoe dit voor het stadion kan komen te staan. Hoe kan je in korte tijd dit nog veranderen?”, vraagt hij zich af richting de ontwerper. „Mijn ouders komen, mijn vrouw. Kijk naar die armen!” Vervolgens vraagt hij of de aanwezige camera’s uitmogen.

Gênant

Van achteren wordt er doorgefilmd door het team van Corden. „Gelukkig komen mijn kinderen niet langs. Als ze dit zien...ik denk dat ze gaan huilen...Dit kan echt niet voor het stadion staan. Dit is gênant.”

Een vorkheftruck wil vervolgens het standbeeld optillen, maar laat het Beckham-beeld op de grond kapot kletteren. De reactie van Beckham: „Ik denk dat je mij hiermee waarschijnlijk een plezier doet.” Corden kan het niet meer aanzien en sprint naar Beckham: ,Wat is er gebeurd?’”

Dat is het moment waarop Beckham beseft dat hij flink in de maling is genomen. „Dit is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.”

Ⓒ Corden en Beckham met het hoofd van het standbeeld.

