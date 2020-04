Oud-trainer Radomir Antic van Spaanse topclubs overleden

De Serviër boekte zijn grootste successen als trainer bij Atlético, met wie hij in het seizoen 1995-1996 de landstitel en nationale beker won. Antic was ook trainer van Real Zaragoza, Celta de Vigo en Real Oviedo. Ook werkte hij als bondscoach in China.

Antic voetbalde voor Partizan Belgrado, Fenerbahçe, Real Zaragoza en Luton Town.