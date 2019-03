Vader overleden wielrenster Catlin houdt emotioneel betoog

Catlin brak eerst haar arm in oktober en in december liep ze bij een nieuwe crash een hersenschudding op. Die twee gebeurtenissen waren hard aangekomen bij Catlin, vertelt haar familie in The Washington Post.

„Ze was niet meer de Kelly die we kenden”, zegt haar vader Mark Catlin. „Ze sprak als een robot, we kregen haar wel aan het praten, maar we vroegen ons af: wat is er met onze Kelly gebeurd?” Volgens haar vader probeerde ze in januari al eens uit het leven te stappen. „Ze kon zich niet langer concentreren op haar studies of hard trainen: zo kon ze niet langer voldoen aan wat ze voelde als haar verplichtingen tegenover zichzelf, ze kon niet voldoen aan haar eigen normen.” Catlin blonk ook uit als violiste en als kunstenares, weet de Amerikaanse krant.

Tijdreizen

Kelly was een deel van een drieling. Volgens haar zus Christine had ze ook geklaagd over hoofdpijn en gevoeligheid voor licht. In een e-mail had ze ook geschreven dat „haar gedachten de hele tijd aan het heen-en-weer vliegen waren.” „Ze had gewoon het gevoel dat ze geen nee kon zeggen tegen alles wat haar werd gevraagd en dit was haar enige ontsnapping.” Haar broer Colin voegt eraan toe: „Nog maar een week of twee geleden waren we plannen aan het maken en ik was optimistisch over haar toekomst. Wat haar heeft gedood, was haar eigen koppige, vastberadenheid. Ze moest overal winnen.”

In een recent blog op velonews.com had Catlin nog geschreven dat ze soms het gevoel had dat ze „moest tijdreizen om alles voor elkaar te krijgen en dat dingen steeds door haar handen glipten.” „Het is net als jongleren met messen, maar ik laat er echt veel van vallen. Maar de meesten belanden op de vloer en niet op mij.”

Als lid van het Amerikaanse achtervolgingsteam veroverde Catlin in 2016 zilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en goud op de WK’s van 2016, 2017 en 2018. Op dat laatste WK pakte ze vorig jaar in Apeldoorn individueel brons. Op het WK 2019 in het Poolse Pruszkow werd ze twee weken terug met de Verenigde Staten in de kwalificaties uitgeschakeld door Duitsland. Catlin studeerde aan de universiteit van Stanford. Het was haar kamergenote die haar daar op de campus levenloos aantrof.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.