Salah offert droom op voor Liverpool

„Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik de Champions League de meest prestigieuze prijs vind. Maar de droom van de stad en van de club is het winnen van de titel, dus ik ben bereid mijn droom op te offeren voor die van anderen. Het zou nog mooier zijn als we beide prijzen winnen. Dat gaan we proberen”, aldus Salah, die vorig seizoen in de finale van de Champions League tegen Real Madrid uitviel met een blessure.

Liverpool won in 1990 de landstitel voor het laatst. Het team van trainer Jürgen Klopp stond lange tijd bovenaan in de Premier League, maar moet inmiddels Manchester City voor zich dulden. „De competitie is zwaar. Wij hebben nog pittige wedstrijden op het programma staan, maar dat geldt ook voor City”, vindt Salah.

Liverpool neemt het woensdag in de return van de achtste finales van de Champions League op tegen Bayern München. Het eerste duel eindigde doelpuntloos.