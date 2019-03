Stam: ’We houden toch rekening met zondag morgen’

Hij vervolgt tegenover Fox Sports. „Iedereen kent de belangen. Dan ga je toch kijken naar de wedstrijd van morgen tegen Ajax: ’Hoe gaan we het aanpakken ten opzichte van zondag? Met wie gaan we dat doen? Gaan we veranderingen in de opstelling aanbrengen?’”

Stam weet dat hij morgen toch met het een en ander rekening moet houden. „We moeten nu eenmaal met deze situatie handelen. Maar het gevaar bestaat dat iemand een kaart en dus een schorsing pakt, of dat er blessures opgelopen worden voor zondag. Daar hebben we wel mee te maken en dat is spijtig.”

PEC Zwolle speelt morgen in de Johan Cruijff Arena om 18.30 uur uit bij Ajax. Zondag spelen de Zwollenaren om 16.45 uur uit bij Excelsior. Beide teams hebben 26 punten, maar één punt boven nummer 16 FC Emmen.