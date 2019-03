Slachtoffer ’ontplofte’ Nike-schoen fit én speler van het jaar

Maar met 22 punten, 9 rebounds, 2 steals en 2 blocks per wedstrijd bleef Williamson zijn ploegmaat R.J. Barrett voor.

Williamson en Barrett worden dan ook aanzien als dé twee grootste talenten in het collegebasketbal op dit moment. De Duke Blue Devils werden niet verrassend opgenomen in het All-ACC First Team:

De ACC plaatste vervolgens een video met de hoogtepunten van het jonge fenomeen.

Williamson miste de laatste vijf wedstrijden van Duke, maar lijkt weer fit te zijn vlak voor de start van het NCAA Tournament (beter bekend als ’March Madness’). Tot grote vreugde van zowat heel de VS. „Donderdag is hij normaal gesproken weer terug”, aldus coach Mike Krzyzewski. „Het komt er nu gewoon op aan om hem terug wedstrijdfit te krijgen.”

’Mach Madness’ begint volgende week dinsdag en duurt tot 8 april. Dan kennen we na heel wat drama de kampioen van het Amerikaanse collegebasketbal. Vorig jaar won Villanova.